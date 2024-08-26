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«Очевидный пенальти и жёлтая карточка». Гасилин — о спорном эпизоде с участием Осипенко

«Очевидный пенальти и жёлтая карточка». Гасилин — о спорном эпизоде с участием Осипенко
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Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Локомотива» в очном матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом», который проходил 25 августа в Москве. Встреча закончилась победой красно-зелёных со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Очевидный пенальти и жёлтая карточка. Что Осипенко сам ударил по ноге, мне правда смешно. Я не хочу никого оскорбить, но это риск получения травмы. Ньямси выставляет ногу, чтобы заблокировать или перехватить мяч, но попадает в ногу Осипенко», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко не было.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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