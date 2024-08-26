Игрок «Краснодара» Ленини прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Считаю, была очень хорошая игра. В матче было много переходов владения, но результат справедлив. В РПЛ сейчас все хорошо обороняются и атакуют, поэтому всё решают детали.

В начале у нас были ничьи, но теперь мы побеждаем. Мы не так плохи. В футболе невозможно только выигрывать», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 6-го тура в таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на третьей строчке. Подопечные Мурада Мусаева набрали 12 очков. Московское «Динамо» также имеет в своём активе 12 очков и находится на четвёртом месте.