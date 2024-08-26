Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Ленини прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Игрок «Краснодара» Ленини прокомментировал победу в матче с «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Считаю, была очень хорошая игра. В матче было много переходов владения, но результат справедлив. В РПЛ сейчас все хорошо обороняются и атакуют, поэтому всё решают детали.

В начале у нас были ничьи, но теперь мы побеждаем. Мы не так плохи. В футболе невозможно только выигрывать», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 6-го тура в таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на третьей строчке. Подопечные Мурада Мусаева набрали 12 очков. Московское «Динамо» также имеет в своём активе 12 очков и находится на четвёртом месте.

Материалы по теме
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android