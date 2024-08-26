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Сперцян опроверг информацию о желании покинуть «Краснодар» этим летом

Сперцян опроверг информацию о желании покинуть «Краснодар» этим летом
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что он не говорил руководству о желании покинуть клуб.

«Это не так. Я такого не говорил», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее издание Armenie Football сообщило, что Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. 24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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