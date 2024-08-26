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«Челси» хочет обменять Стерлинга на Санчо — The Telegraph

«Челси» хочет обменять Стерлинга на Санчо — The Telegraph
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность перехода нападающего Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» до закрытия текущего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По информации источника, команда из Лондона хочет обменять Санчо на вингера Рахима Стерлинга. Также сообщается, что проблемой может стать большая зарплата Джейдона. «Синие» готовы будут подписать игрока, только если он согласится на более скромный контракт.

Ранее сообщалось, что Стерлингом интересуются «Астон Вилла» и туринский «Ювентус», который также рассматривает вариант с переходом Санчо.

Действующее трудовое соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Контракт Стерлинга с «Челси» действует до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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