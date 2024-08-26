Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гафин — о судействе в РПЛ: рецидивист по ошибкам Бобровский получает назначения

Гафин — о судействе в РПЛ: рецидивист по ошибкам Бобровский получает назначения
Аудио-версия:
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судейских ошибках в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Вы сказали, что обратитесь в ЭСК после матча с «Краснодаром». Но есть ли в этом смысл с учётом того, что почти все решения судей признают верными?
— Мы не рассчитываем, что, если они признают ошибку, судье будет какая-то кара. Мы же видим, что рецидивист по ошибкам на поле Бобровский получает назначения. ЭСК — крайняя форма того, что можем сделать. Мы не можем обратиться к Карасёву, не можем обратиться напрямую в РФС. ЭСК — единственный вариант, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Динамо» также набрало 12 очков и находится на четвёртом месте.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава «Динамо» Гафин объяснил, как клубу не терять возможность приблизиться к «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android