Гафин — о судействе в РПЛ: рецидивист по ошибкам Бобровский получает назначения

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судейских ошибках в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Вы сказали, что обратитесь в ЭСК после матча с «Краснодаром». Но есть ли в этом смысл с учётом того, что почти все решения судей признают верными?

— Мы не рассчитываем, что, если они признают ошибку, судье будет какая-то кара. Мы же видим, что рецидивист по ошибкам на поле Бобровский получает назначения. ЭСК — крайняя форма того, что можем сделать. Мы не можем обратиться к Карасёву, не можем обратиться напрямую в РФС. ЭСК — единственный вариант, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Динамо» также набрало 12 очков и находится на четвёртом месте.