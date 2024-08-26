«Локомотив» впервые за 1766 дней вернулся на первую строчку в РПЛ

«Локомотив» по итогам матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги занял первое место в турнирной таблице, опередив идущий следом «Зенит» (14) на одно очко. Таким образом, московский клуб вернулся на первое место РПЛ спустя 1766 дней. В последний раз он находился там в октябре 2019 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Осенью 2019 года железнодорожники опережали всё тот же «Зенит» из-за личных встреч.

«Локомотив» вышел на первое место благодаря домашней победе над «Ростовом» (3:2). Один из голов в матче забил 19-летний полузащитник Алексей Батраков, который сравнялся с экс-игроком «Локомотива» Максимом Глушенковым по числу результативных действий в нынешнем сезоне РПЛ. Теперь Глушенков (7+1) и Батраков (3+5) делят первое место в текущем сезоне чемпионата России по этому показателю.