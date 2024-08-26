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Гасилин — о Батракове из «Локо»: феноменально! Даже Глушенков меньше влияет на «Зенит»

Гасилин — о Батракове из «Локо»: феноменально! Даже Глушенков меньше влияет на «Зенит»
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Бывший российский футболист Алексей Гасилин оценил игру 19‑летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По его мнению, сейчас сложно представить состав железнодорожников без Батракова — даже Максим Глушенков имеет меньшее влияние на игру «Зенита».

«Феноменально. Я видел его в ЮФЛ. Задатки были отчётливо видны. Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова. Мне кажется, что даже у Глушенкова не такое влияние на «Зенит», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» по итогам шести стартовых туров нового сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Батраков в нынешнем сезоне уже успел забить три гола и отдать пять результативных передач.

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