«Почувствовал хруст в колене и упал». Игрок «Ахмата» Богосавац рассказал о своей травме

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о своей травме, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3). Богосавац получил травму в начале второго тайма и не смог покинуть поле самостоятельно.

«Почувствовал хруст в колене и упал. Была очень сильная боль. В раздевалке наложили лёд, надеюсь, что всё будет нормально. В воскресенье у меня МРТ, посмотрим, что скажут врачи. Год назад у меня были проблемы с коленом. Было подозрение на кресты, но, слава богу, обошлось. Надеюсь, что и сейчас все обойдётся», — приводит слова Богосаваца «Матч ТВ».

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем матче грозненцы встретятся с московским ПФК ЦСКА в рамках Кубка России.