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Ван Дейк заявил, что не волнуется по поводу истекающего контракта с «Ливерпулем»

Ван Дейк заявил, что не волнуется по поводу истекающего контракта с «Ливерпулем»
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Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что не переживает по поводу своего истекающего контракта с мерсисайдским клубом.

«Дело в том, что я просто хочу провести этот сезон на самом высоком уровне. Я хочу быть важным для этого клуба на протяжении нынешней кампании. Посмотрим, что будет в следующем году. Всё происходит не просто так, вот как я это вижу. На данный момент моя ситуация неизменна, но я спокоен по этому поводу — и у меня нет причин думать о чём-то другом, кроме того, что впереди целый сезон. Надеюсь, он будет успешным для нас», — приводит слова ван Дейка британское онлайн-издание Mirror.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее в своей профессиональной карьере нидерландский защитник играл за «Саутгемптон» и «Селтик».

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