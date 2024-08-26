Мбаппе выступил с заявлением после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебютный матч на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу». Накануне «Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) в матче Ла Лиги, однако Мбаппе не отметился результативными действиями и подвергся критике со стороны болельщиков.

«Это великолепный момент, я очень рад своему дебюту на «Сантьяго Бернабеу», ведь удалось стартовать с победы. Это была отличная ночь! Поддержка на трибунах была великолепна. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и лично меня.

Мы хотели выиграть первый домашний матч. Сейчас мы очень счастливы и хотим большего. Играть на таком стадионе — это мечта! У нас будет ещё один матч в четверг, и мы всё так же хотим победить», — сказал Мбаппе в интервью клубной пресс-службе «Реала».