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Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о состоянии Андрея Лунёва после травмы

Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о состоянии Андрея Лунёва после травмы
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о состоянии голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва после травмы.

«Знаю, что Лунёву сделали КТ и нет серьёзных последствий. Насколько сильное сотрясение, покажет ближайшее обследование. Через два дня будет ясно», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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