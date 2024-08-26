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Гризманн высказался о своём голе со штрафного удара в матче с «Жироной»

Гризманн высказался о своём голе со штрафного удара в матче с «Жироной»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своём голе прямым ударом со штрафного в матче 2-го тура испанской Примеры с «Жироной» (3:0).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Гризманн – 39'     2:0 М. Льоренте – 48'     3:0 Коке – 90+4'    

«Сегодня был отличный вечер, и мы должны продолжать в том же духе. Мой гол со штрафного удара? Я наблюдал за тем, как располагается вратарь, и увидел, что в районе дальней стойки есть немного свободного пространства, и, с небольшой долей везения, мяч попал в ворота», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

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