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Роналдо, Батраков и Бабич — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Роналдо, Батраков и Бабич — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА — по два футболиста. По одному представителю у «Химок», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Зенита» и «Ростова». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Центральные защитники: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).

Полузащитники: Томас Гальдамес («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Виктор Са («Краснодар»).

Нападающие: Роналдо («Ростов»), Антон Заболотный («Химки»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).

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