Антуан Гризманн высказался о конкуренции за место в стартовом составе «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о конкуренции за место в стартовом составе клуба после матча 2-го тура испанской Примеры с «Жироной» (3:0).

«Воодушевление перед сезоном? Что ж, нам нужно дать волю нашему воодушевлению и показать его на поле. Мы тоже взволнованы, но именно на поле будет сказана правда. Те, кто пришёл в клуб, тоже выступили очень хорошо. Будет сложно пробиться в стартовый состав. Мы должны выкладываться на тренировках, а затем и в матчах», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.