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Антуан Гризманн высказался о конкуренции за место в стартовом составе «Атлетико»

Антуан Гризманн высказался о конкуренции за место в стартовом составе «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о конкуренции за место в стартовом составе клуба после матча 2-го тура испанской Примеры с «Жироной» (3:0).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Гризманн – 39'     2:0 М. Льоренте – 48'     3:0 Коке – 90+4'    

«Воодушевление перед сезоном? Что ж, нам нужно дать волю нашему воодушевлению и показать его на поле. Мы тоже взволнованы, но именно на поле будет сказана правда. Те, кто пришёл в клуб, тоже выступили очень хорошо. Будет сложно пробиться в стартовый состав. Мы должны выкладываться на тренировках, а затем и в матчах», — приводит слова Гризманна Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

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