Тренер «Челси» Мареска: руководство клуба не ставило передо мной задачу попасть в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что перед ним не ставилась задача вывести «синих» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/2025. Мареска возглавил «Челси» этим летом, ранее он работал в «Лестере».

«Никто в клубе не просил меня бороться за место в зоне Лиги чемпионов. Меня попросили улучшить команду и игроков», — приводит слова Марески Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 25 августа «Челси» провёл матч 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2. На второй минуте счёт открыл «Челси»: забил нападающий Николас Джексон. На 27-й минуте ответный мяч «Вулверхэмптона» забил нападающий Матеус Кунья. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер вывел свою команду вперёд. Однако спустя шесть минут «Вулверхэмптон» снова восстановил равновесие: отличился Йёрген Странн Ларсен. Во втором тайме «Челси» довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте забил нападающий Нони Мадуэке с передачи Коула Палмера. На 58-й минуте Мадуэке оформил дубль, а Палмер отдал вторую голевую передачу в матче. На 63-й минуте Мадуэке снова отметился голом с передачи Палмера. На 80-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Челси» Жоау Феликс, которому ассистировал Педру Нету. В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.