Глава «Динамо» Гафин: сердце ёкает, когда видим, что наш матч будет судить Карасёв

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о тенденции поражений бело-голубых в матчах, которые обслуживает арбитр Сергей Карасёв. Накануне «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— С чем вы связываете тот факт, что, когда Карасёв судит матч «Динамо», игроки и руководство клуба недовольны его работой?

— Честно скажу — когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце ёкает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасёв, связаны с ним, потому что я убеждён, что основной вклад в результат вносят игроки. Но такая неприятная тенденция присутствует, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей.