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В сборной России не стали подтверждать вызов Сафонова на сентябрьские матчи

В сборной России не стали подтверждать вызов Сафонова на сентябрьские матчи
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не стал подтверждать включение голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в окончательный состав национальной команды на сентябрьские матчи.

«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке. По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро всё узнаете», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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