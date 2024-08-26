Сёмин: «Динамо» и «Краснодар» до последнего будут бороться за чемпионство

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). Единственный гол в этом матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са, отличившись на 25-й минуте.

«Динамо» и «Краснодар» показали хороший уровень футбола. «Динамо» имело преимущество. Но уже в который раз они его не реализуют. Главное, что есть моменты, — голы будут. «Динамо» играет в хороший футбол.

«Краснодар» стал лучше играть в обороне. После своих атак они прессингуют и быстро возвращаются в оборону. «Динамо» и «Краснодар» до последнего будут бороться за чемпионское звание», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.