«Барселона» объявила об уходе Витора Роке в «Бетис»

Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе бразильского нападающего Витора Роке в аренду в «Бетис». Футболист будет выступать за новый клуб до лета 2025 года.

Также сообщается, что команда из Андалусии возьмёт на себя зарплату игрока и будет иметь право полноценного выкупа форварда.

19-летний Роке стал игроком «Барселоны» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. В первых двух турах нового сезона Ла Лиги Роке не оказался в заявке «Барселоны». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.