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В «Динамо» объяснили, почему подписали марокканского форварда Маухуба

В «Динамо» объяснили, почему подписали марокканского форварда Маухуба
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему бело-голубые подписали марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

«За Маухубом мы давно следили — в течение двух последних сезонов. Наши селекционеры отсмотрели с ним много видео, плюс три или четыре раза наблюдали за ним вживую. Нам нужен был форвард, который добавил бы нам вариативности.

У Эль-Мехди высокие скоростные качества, хороший прыжок. Он очень агрессивный нападающий, который добавит нам мощи, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Махуб играл за марокканский клуб «Раджа». «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей.

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