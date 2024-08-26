Неймар пытался вернуться в «Барселону» этим летом, каталонцы отказались от него — источник

Фланговый нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар пытался вернуться в «Барселону» этим летом. Футболист предложил каталонцам свои услуги, но клуб отказался от его кандидатуры, информирует журналист Жерар Ромеро.

Отмечается, что «Барселона» действительно искала усиление на левый фланг атаки. От Неймара клуб отказался из-за серьёзной травмы игрока. Также, вероятно, сине-гранатовые не смогли бы удовлетворить финансовые запросы звёздного бразильца.

Напомним, нападающий получил тяжёлую травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026 с Уругваем, в котором бразильцы проиграли со счётом 0:2.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами. Ранее бразилец выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос».