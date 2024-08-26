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Тренер «Атлетико» Симеоне рассказал, на каких позициях может играть Хулиан Альварес

Тренер «Атлетико» Симеоне рассказал, на каких позициях может играть Хулиан Альварес
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, на каких позициях может играть аргентинский нападающий клуба Хулиан Альварес.

«Хулиан Альварес может играть и как «девятка», и как второй нападающий. В «Ривер Плейт», где он начинал и добился невероятных успехов, он был «девяткой». В сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в качестве «девятки». Он способен играть в обоих амплуа. У нас есть игроки с разными, взаимодополняющими характеристиками, которые могут играть вместе, как, например, Сёрлот. Теперь мне предстоит понять, как их адаптировать», — приводит слова Симеоне Atletico Univers в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

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