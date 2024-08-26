Тренер «Атлетико» Симеоне рассказал, на каких позициях может играть Хулиан Альварес

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, на каких позициях может играть аргентинский нападающий клуба Хулиан Альварес.

«Хулиан Альварес может играть и как «девятка», и как второй нападающий. В «Ривер Плейт», где он начинал и добился невероятных успехов, он был «девяткой». В сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в качестве «девятки». Он способен играть в обоих амплуа. У нас есть игроки с разными, взаимодополняющими характеристиками, которые могут играть вместе, как, например, Сёрлот. Теперь мне предстоит понять, как их адаптировать», — приводит слова Симеоне Atletico Univers в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.