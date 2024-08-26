Игрок «Крыльев Советов» Цыпченко — о трансферных слухах: Сергеева любим и ждём

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал, что думает о поисках нападающего для самарской команды.

– Как отнесётесь к возможному возвращению Сергеева?

– Только рад буду. Ваньку любим и всегда ждём его.

– Были разговоры, слухи про Дзюбу. Как вы их прочли и как отреагировали?

– Вон Николай Юрьевич [Ларин] говорит, что Дзюба в Медиалиге играет. Это не наше дело — трансферы обсуждать, наше дело – играть на поле, — приводит слова Цыпченко Metaratings.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее СМИ сообщали, что в нападающем «Зенита» Иване Сергееве заинтересован ЦСКА.