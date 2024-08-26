Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса» Дуглас Коста подписал контракт с клубом «Сидней»

Экс-игрок «Ювентуса» Дуглас Коста подписал контракт с клубом «Сидней»
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний вингер Дуглас Коста, недавно расторгший контракт с «Флуминенсе», стал игроком австралийского клуба «Сидней», сообщает пресс-служба команды в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение бразильца с «Сиднеем» рассчитано до лета 2026 года.

Фото: ФК «Сидней»

За полгода во «Флуминенсе» Коста сыграл 22 матча, но результативными действиями не отметился. Также за свою профессиональную карьеру Коста успел поиграть за «Шахтёр», «Баварию», «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего бразилец сыграл 534 матча, забил 76 мячей и отдал 108 голевых передач.

Среди трофеев у Косты числятся три чемпионата Германии, а также Кубок и Суперкубок Германии. В Италии бразилец выиграл три золотые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии. На международной арене Коста стал победителем клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Официально
«Ювентус» объявил о переходе нападающего Николаса Гонсалеса из «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android