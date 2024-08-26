Футболист «Крыльев» Ежов высказался о плохом старте команды в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о неудачном старте команды в Российской Премьер-Лиге. В первых шести турах самарский клуб потерпел четыре поражения и дважды одержал победу.

«У нас так заложена подготовка, что первые туры мы всегда тяжёлые. Я по себе замечаю. Именно форма физическая не такая хорошая. Но, с другой стороны, у нас соперники были «Зенит», «Спартак» и «Ростов». Если бы эти матчи на расстоянии проиграли, то никто бы нам никакие претензии не предъявил.

Просто получилось, что эти матчи были подряд. Количество очков и турнирное положение, наверное, не столь важно на данном этапе, но это давит всё равно. Нервяк лишний. Те же болельщики, которые не понимают или не разбираются, скажут: «У команды ноль очков». Мы всё прекрасно понимали, тренировались. Ничего страшного. Дай бог, пока побеждаем. Идём вперёд», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.