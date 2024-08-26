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«Барселона» отправила Клемана Лангле в аренду в мадридский «Атлетико»

«Барселона» отправила Клемана Лангле в аренду в мадридский «Атлетико»
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Каталонская «Барселона» объявила, что защитник Клеман Лангле проведёт сезон-2024/2025 в мадридском «Атлетико» на правах аренды.

В минувшем сезоне Лангле выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды. Он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

«Атлетико» после двух матчей Ла Лиги занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне набрали четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «матрасники» сыграют с «Эспаньолом».

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