«Барселона» отправила Клемана Лангле в аренду в мадридский «Атлетико»

Каталонская «Барселона» объявила, что защитник Клеман Лангле проведёт сезон-2024/2025 в мадридском «Атлетико» на правах аренды.

В минувшем сезоне Лангле выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды. Он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

«Атлетико» после двух матчей Ла Лиги занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне набрали четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «матрасники» сыграют с «Эспаньолом».