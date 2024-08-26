Ньямси опасно сыграл в ногу Осипенко, Сутормин в отчаянии хватался за лицо. Фото

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25 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Ростов». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков открыл счёт на 10-й минуте встречи, но через три минуты «Ростов» отыгрался благодаря голу Роналдо. На 37-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперёд благодаря точному удару Ильи Самошникова. На 46-й минуте Наир Тикнизян увеличил отрыв хозяев. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в шести турах. «Ростов» располагается на восьмом месте с восемью очками.