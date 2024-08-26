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Файзуллаев: Николич — очень серьёзный тренер, отлично подкованный тактически

Файзуллаев: Николич — очень серьёзный тренер, отлично подкованный тактически
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Футболист московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о работе главного тренера армейской команды Марко Николича. По его словам, сербский специалист очень подкован в тактическом плане, при этом он наладил хороший контакт с футболистами.

«Очень серьёзный тренер, отлично подкованный тактически. Общительный, постоянно находится в контакте с футболистами, всё подробно объясняет. Как я уже говорил, у него очень интересные тренировки. Занятия очень интересные, все упражнения игровые, с мячом. При этом высокая интенсивность работы. На мой взгляд, по игре уже заметно, что мы отрабатываем на тренировках», — приводит слова Файзуллаева Bobsoccer.

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда одержала две победы, потерпела два поражения, и ещё один матч завершился ничьей.

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