КДК РФС может оштрафовать «Пари НН» за нарушение регламента

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК может оштрафовать «Пари НН» за нарушение регламента.

«После окончания матча «Крылья Советов» — «Пари НН» не все футболисты команды «Пари НН» прошли через микст-зону. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Илича. Это первое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Пари НН» и «Крыльями Советов» состоялся 25 августа. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.