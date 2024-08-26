Капитан «Крыльев» Солдатенков прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал победу самарской команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари НН». Игра проходила в Самаре и завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 3:1.

«Матч с «Пари НН» в первом тайме шёл достаточно нормально, по нашему сценарию. Но во втором тайме, после стандарта, пропустили обидный мяч. После него пришлось менять игру», — сказал Александр Солдатенков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.