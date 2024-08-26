КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича после удаления

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит неспортивное поведение защитника «Зенита» Страхини Эраковича после удаления в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Рассмотрим неспортивное поведение футболиста Эраковича: удар рукой по арке выхода команд при покидании поля после удаления», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 24 августа. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.