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КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича после удаления

КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича после удаления
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит неспортивное поведение защитника «Зенита» Страхини Эраковича после удаления в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Рассмотрим неспортивное поведение футболиста Эраковича: удар рукой по арке выхода команд при покидании поля после удаления», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 24 августа. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

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