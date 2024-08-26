Хавбек «Спартака» Зобнин: не знаю, что с Соболевым и где он

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не знает, что с нападающим команды Александром Соболевым.

— Не могу не спросить про Соболева. Что сейчас с ним?

— Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован санкт-петербургский «Зенит».