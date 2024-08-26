Гершкович: в ответственных матчах уровень квалификации судьи Карасёва резко падает

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович высказался о работе судьи Сергея Карасёва на матче 6-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Я ожидал победы «Динамо», учитывая, какой зуб остался на «Краснодар» после майского матча. Думал, что команда немножко будет поазартнее, позлее и поответственнее. Плюс, конечно, безобразное судейство повлияло. Карасёв – вроде бы хороший судья, но бросается в глаза, что он идеально судит матчи за границей и команды из нижней части таблицы. Когда же он находится под стрессом во время дерби и ответственных матчей, то сложно вспомнить игры, которые ему удавались за последнее время. Сразу уровень его квалификации почему-то резко падает. В игре «Динамо» — «Краснодар» он чистый пенальти не дал. И непонятна его реакция, когда нападающий бьёт по голове вратарю, выводя его из игры, и не получает даже жёлтой карточки. А так, «Динамо» в целом произвело благоприятное впечатление. Набор игроков хороший, функционально они тоже неплохо готовы. Им нужно только добавить в самоотдаче и азарте», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.