Сёмин: в РПЛ много судейских ошибок. Почему это происходит?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе судей на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, это что была грубейшая ошибка судьи, когда он не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в моменте с Лаксальтом. Я просто удивлён, что судьи на VAR не позвали Карасёва посмотреть этот эпизод.

Вообще много случается судейских ошибок. Наверное, на это надо обратить внимание — почему это происходит?» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, игра 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоялась накануне, 25 августа. Матч проводился на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.