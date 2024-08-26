КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» по материалам в СМИ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» по материалам в СМИ.

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«Оскорбительных скандирований болельщиков «Спартака» в рапорте нет, но мы включили это в повестку по материалам СМИ», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 24 августа. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.