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Консейсау прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в «Ювентус»

Консейсау прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в «Ювентус»
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21-летний нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау прибыл в Турин для прохождения медосмотра – «Ювентус» в ближайшее время должен сообщить о переходе форварда из «Порту». Об этом сообщает пресс-служба итальянцев в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

Ранее сообщалось, что итальянский клуб арендует футболиста, соглашение будет рассчитано сроком на один год и без права выкупа. Сумма сделки составляет € 7 млн, также до € 3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие в Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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