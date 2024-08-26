Цыпченко рассказал, за счёт чего латиноамериканцы быстро адаптируются в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался об адаптации чилийского защитника команды Томаса Гальдамеса, который накануне сделал дубль в матче 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). По словам Цыпченко, Гальдамес очень открытый и позитивный человек, как и большинство латиноамериканцев, — это и сыграло ключевую роль в его быстрой адаптации.

«Как Гальдамесу удалось быстро адаптироваться? Он сам по себе очень открытый, позитивный. У нас, русских, всё-таки менталитет немножко другой. Латиноамериканцы более открытые, улыбчивые, проще ко всему относятся.

Есть ли языковой барьер в команде? Нет, латиноамериканцы хорошо адаптируются за счёт того, что они очень открытые. Никаких проблем с этим нет, в футбольных терминах мы не теряемся», — приводит слова Цыпченко «РБ Спорт».