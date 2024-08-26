«Ахмат» объявил, что Бериша выбыл из-за травмы на полгода

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша пропустит около шести месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия, информирует пресс-служба грозненцев.

Отмечается, что Берише потребуется хирургическое вмешательство. Футболист отправится на операцию в одну из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев.

«Желаем Бернарду здоровья и ждём скорейшего возвращения! Дала маршал дойла!» — написала пресс-служба «Ахмата».

Напомним, в текущем сезоне на счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за «Ахмат». Ориентировочная рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет порядка € 900 тыс.