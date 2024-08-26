Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Богосавац будет прооперирован и пропустит шесть месяцев

Игрок «Ахмата» Богосавац будет прооперирован и пропустит шесть месяцев
Комментарии

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац пропустит ближайшие шесть месяцев из-за травмы, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3). Богосавац получил повреждение в начале второго тайма и не смог покинуть поле самостоятельно.

«Футболисту была сделана МРТ, которая выявила субтотальный разрыв крестообразной связки. Предстоит хирургическое вмешательство и лечение. Выздоравливай, Мирослав! Ждём скорейшего возвращения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем матче грозненцы встретятся с московским ПФК ЦСКА в рамках Кубка России.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил, что Бериша выбыл из-за травмы на полгода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android