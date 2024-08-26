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Булыкин: никто не ожидал лидерства «Локомотива», но это очень радует глаз

Булыкин: никто не ожидал лидерства «Локомотива», но это очень радует глаз
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о лидерстве московского «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге.

«Никто не ожидал лидерства «Локомотива», но это приятная неожиданность. После потерь ключевых игроков все думали, что команда будет очень нестабильна, но они доказали, что молодыми игроками тоже можно добиваться результата. Когда ты доверяешь им, они раскрываются. Приятно смотреть на российскую команду, где в составе лишь несколько легионеров. «Локомотив» сейчас — именно такая команда.

Все мы знаем, что молодые не такие стабильные. Но опыт нужно получать через практику, что и есть в «Локо». Хочется, чтобы команда осталась наверху, доказала, что это хорошая и правильная стратегия. На них приятно смотреть, это очень радует глаз. К тому же эти игроки становятся потенциальными сборниками. Конечно, будут небольшие спады. Надеюсь, что они их хорошо пройдут и станут уже опытными футболистами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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