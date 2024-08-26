Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: не знаю, сильнее ли Россия Вьетнама и Таиланда

Слуцкий: не знаю, сильнее ли Россия Вьетнама и Таиланда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский «Шанхай Шеньхуа», не стал утверждать, что национальная команда России на голову сильнее ближайших соперников по товарищеским матчам.

«Сборная Таиланда — хорошая команда. Видел её, когда она играла со сборной Китая. Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Зачем вообще сборной России нужны матчи с Таиландом и Вьетнамом?
Зачем вообще сборной России нужны матчи с Таиландом и Вьетнамом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android