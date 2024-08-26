Слуцкий: не знаю, сильнее ли Россия Вьетнама и Таиланда

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский «Шанхай Шеньхуа», не стал утверждать, что национальная команда России на голову сильнее ближайших соперников по товарищеским матчам.

«Сборная Таиланда — хорошая команда. Видел её, когда она играла со сборной Китая. Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.