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Камоцци: ошибки судей — проблема во всём мире, а не только в РПЛ

Камоцци: ошибки судей — проблема во всём мире, а не только в РПЛ
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мыслями о работе арбитров в Российской Премьер-Лиги.

«Ошибки судей — это проблема во всём мире, а не только в РПЛ. Я думаю, что судьи недостаточно профессиональны для того уровня, который есть в современном футболе. Это недостаток дисциплины», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее некоторые тренеры команд РПЛ, а также представители клубов и футбольные эксперты подвергли резкой критике работу судей.

После 6-го тура таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

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