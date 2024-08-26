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Булыкин: у «Динамо» нет чемпионского характера и игры, но сейчас её нет даже у «Зенита»

Булыкин: у «Динамо» нет чемпионского характера и игры, но сейчас её нет даже у «Зенита»
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Динамо» не впервые упускает хороший шанс на лидерство в ответственный момент. Хотя, казалось бы, команда хорошая и опытная, правда, очень много иностранцев. Помним концовку прошлого сезона: за пять туров до конца даже Личка думал, что чемпионство проиграно. Нет той мощи, той хорошей игры, характера.

С «Краснодаром» было много борьбы, но так же много ошибок и брака. Ни мощи, ни чемпионского характера у «Динамо» не видно. Даже Тюкавин не может себя проявить, стабильно забивая. Но сейчас такой чемпионат, что даже у «Зенита» нет чемпионской игры. Побороться можно. Это может сделать и «Динамо», но если будут играть без таких ошибок, будут реализовывать моменты. Карраскаль ещё не забивал, Нгамалё сломался, Тюкавин не может набрать мощь.

Всё зависит от футболистов, от их настроя. Если Карраскаль или Тюкавин начнут забивать, может быть лучше. Если кто-то начнёт забивать на характере в концовке, как Нгамалё. Правда, когда ты 0:2 горишь и 3:2 вырываешь, это не чемпионская игра. Но за счёт характера можно бороться за титул», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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