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Галактионов: от игроков «Локомотива» прямо прёт страстью, хорошей самоотдачей, юностью

Галактионов: от игроков «Локомотива» прямо прёт страстью, хорошей самоотдачей, юностью
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) высказался об игроках железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

— Что чувствует тренер Михаил Галактионов, когда его команда лидирует в чемпионате?
— Знаете, если вы мне этот вопрос зададите в мае, это, наверное, будет более актуально. На сегодня у нас есть игра. Мы с вами неоднократно встречаемся и говорим, что мы двигаемся от матча к матчу, здраво стоим на ногах и не витаем в облаках. Есть игра, мы в ней победили. Двигаемся вперёд, набираем очки. Ребята крепнут, становятся ещё более организованными, дисциплинированными. От них прямо прёт страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы чётко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Когда стадион аплодирует — значит, мы идём в правильном направлении. Я ребят поздравил, сказал о том, что это только начало. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем. Мы знаем свои сильные стороны, понимаем свои недостатки, над которыми надо работать. Работы много, двигаемся поэтапно, — приводит слова Галактионова пресс-служба ФК «Локомотив».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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