Галактионов: от игроков «Локомотива» прямо прёт страстью, хорошей самоотдачей, юностью

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) высказался об игроках железнодорожников.

— Что чувствует тренер Михаил Галактионов, когда его команда лидирует в чемпионате?

— Знаете, если вы мне этот вопрос зададите в мае, это, наверное, будет более актуально. На сегодня у нас есть игра. Мы с вами неоднократно встречаемся и говорим, что мы двигаемся от матча к матчу, здраво стоим на ногах и не витаем в облаках. Есть игра, мы в ней победили. Двигаемся вперёд, набираем очки. Ребята крепнут, становятся ещё более организованными, дисциплинированными. От них прямо прёт страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы чётко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Когда стадион аплодирует — значит, мы идём в правильном направлении. Я ребят поздравил, сказал о том, что это только начало. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем. Мы знаем свои сильные стороны, понимаем свои недостатки, над которыми надо работать. Работы много, двигаемся поэтапно, — приводит слова Галактионова пресс-служба ФК «Локомотив».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.