Агент Осимхена выступил с заявлением на фоне слухов о переходе в клуб из Саудовской Аравии

Футбольный агент Роберто Календа, представляющий интересы нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, выступил с заявлением на фоне слухов о возможном переезде игрока в Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за € 65 млн.

«Осимхен — игрок «Наполи», контракт с которым недавно был продлён при обоюдном удовлетворении. Он вошёл в историю клуба, и, когда поступали крупные предложения (также в этом году), мы всегда соглашались с решением клуба оставить его.

Он не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков. Виктор был избран африканским футболистом года, занял восьмое место в номинации на «Золотой мяч», и ему ещё многое предстоит сделать в Европе. Необходимо уважение и баланс», — приводит слова агента журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).