Джанашия: «Локомотиву» нужны защитники. Знаю, что там хотят Джикию

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что железнодорожники проявляют интерес к экс-защитнику и капитану «Спартака» Георгию Джикии.

«Пока проблем у «Локомотива» не будет, но они могут появиться. Нужно добавлять. Знаю, что сейчас Джикию хотят в «Локо», и это будет хорошо. Им нужны защитники. Проблемы «Локомотива» как раз могут быть связаны именно с этим: защитников мало, заменять в случае чего будет уже некем.

Батраков меня не удивляет, он с каждой игрой всё лучше. У молодёжи сейчас есть шанс показать, что школа «Локомотива» самая лучшая!», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».