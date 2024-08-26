Игрок «Ахмата» Швец — о ничьей с «Химками»: обидно, что не выиграли

Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).

— Справедлива ли мысль, что команда просто неудачно вошла в игру, судя по пропущенному голу в первом тайме и трём забитым голам во втором?

— Считаю, что нет. Мы действительно провели неплохой первый тайм, но пропустили нелепый гол после ошибки в игре в обороне. В остальном, ребята старались, выкладывались. Наверное, важно сказать, что на нас сказывалась и наша нервная ситуация.

— «Ахмат» упустил на последней минуте возможность одержать первую победу в сезоне. Чего не хватает?

— После такого нервного матча и таких эмоций обидно, что не выиграли. Но ребята молодцы, была отличная реакция на то, что происходило. Этот матч показывает и доказывает, что у команды большой потенциал. Я уверен, что наши победы не за горами, всё у нас будет хорошо, — приводит слова Швеца пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

Напомним, матч между «Ахматом» и «Химками» состоялся 24 августа. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3. На 32-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды. На 73-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров отыграл один мяч. На 76-й минуте нападающий грозненцев Фелиппе Кардосо сравнял счёт. На 90+2-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов был удалён с поля за фол последней надежды. Бразилец Лукас Ловат забил прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Магомедова. На 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью. После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке.