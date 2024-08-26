Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в национальной команде. По словам игрока, это решение будет одновременно спонтанным и продуманным, но о нём никто не узнает заранее.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, — это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», — сказал Роналду в интервью телеканалу NOW, его слова приводит интернет-портал A Bola.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен ситуацией в «Аль-Насре» в области финансов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.