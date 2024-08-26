Файзуллаев высказался о проблемах ЦСКА с реализацией моментов

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о проблемах армейской команды с реализацией моментов. Футболист отметил, что ЦСКА создаёт немало моментов в каждом матче, однако над реализацией голевых шансов необходимо поработать.

«Важно, что ЦСКА создает достаточно моментов практически в каждом матче. Другой вопрос, что необходимо подтянуть реализацию. Работаем над этим. Очень надеюсь, в ближайшем будущем сумеем решить и эту проблему», — приводит слова Аббосбека Файзуллаева Bobsoccer.

После шести туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. Команда одержала три победы, потерпела два поражения, и ещё один матч завершился ничьей.