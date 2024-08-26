Галактионов высказался о роли Сулейманова и Сарвели в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о роли нападающих Тимура Сулейманова и Владислава Сарвели в клубе.

— Сулейманов и Сарвели постоянно выходят на замену, эффект определённый дают. Они уже свыклись с этой ролью?

— Это важные боевые единицы в нашей команде. Конечно, они не свыклись с этим, потому что они амбициозные ребята и хотят играть. И они доказывают это постоянно. На сегодняшний матч есть выбор. И есть стратегия. Мы постоянно проговариваем, кто может по ходу матча выйти, усилить, переломить ход игры, если такая ситуация потребуется. Если нам надо сдерживать, то это немного другой ход игры. Все эти моменты мы пошагово продумываем. Я вам честно скажу: думал, что сегодня с определённого времени выйдет Пиняев. Но ход игры диктовал, что соперник выпускает второго нападающего, отправляет вперёд Осипенко, усиливает давление. И сегодня Сергею места не нашлось, к сожалению. Но не потому, что он плохой, а поскольку ход игры так диктовал. Нам надо было сделать другие изменения, и мы сделали: мы выстроились в три центральных защитника, внесли кое-какие коррективы по ходу матча, позиции поменяли. Это нормальный процесс. Вспомните, как все в начале сезона обсуждали: а как играет «Локомотив»? В два, в три центральных защитника? В пять, в шесть, в десять? Не схема важна, а игроки, которые в рамках определённых требований могут что-то видоизменять, — приводит слова Галактионова пресс-служба ФК «Локомотив».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.